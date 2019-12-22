إنقاذ عشرات المسافرين من حريق في سطيف

شب حريق، ليلة السبت إلى الأحد، في حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق السيار بمحور العلمة في سطيف.

وحسب مصادر محلية، فإن الحافلة، وهي من نوع مرسيدس، كانت متجهة من العاصمة نحو عنابة.

وفي لحظة من اللحظات اندلع حريق داخل الحافلة، ما اضطر سائقها للتوقف، فيما سارع ركابها للنزول والفرار والنجاة بأنفسهم من الكارثة.

وقد خلّف الحادث حالة من الذهول والرعب وسط المسافرين، إلى جانب تسجيل خسائر مادية معتبرة، تمثلت في اتلاف متاع وحقائب المسافرين.

وأكد رجال الدرك الوطني المتواجدين بموقع الحادث أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.