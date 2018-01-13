إنقاذ فتاة حاولت الإنتحار بسبب لعبة “الحوت الأزرق” بالبليدة

أنقذت والدة إبنتها البالغة من العمر 14 سنة من الموت المحقق، بعدما أقدمت على الإنتحار شنقا داخل منزلها بولاية البليدة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهارأونلاين”، فقد دخلت والدة الفتاة وأنقذت إبنتها بعدما وجدتها معلقة بواسطة حبل، لفته حول عنقها.

مفيدة أن الفتاة كانت لها جارتها صديقة لها، أقدمت على الإنتحار نهاية العام الماضي.

كما تم العثور على رسم للحوت الأزرق في يدها اليسرى بعدما وصلت للمراحل الأخيرة من اللعبة.

من جهتها تدخلت عناصر الحماية المدنية بعد إنقاذها وتم تحويلها الى المستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة.