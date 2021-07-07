إنقاذ فتاة من موت محقق بعدما حاولت الإنتحار بالشلف

تمكنت فرقة الإسعاف لوحدة الحماية المدنية بالشطية، من إنقاذ فتاة في 39 سنة من العمر، من موت محقق، بعدما وجدت معلقة بواسطة وشاح بمنزلها العائلي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، تدخلت الفرقة، في حدود الساعة الخامسة صباحا من نهار اليوم الأربعاء، لإنقاذ الفتاة، والتي وجدت معلقة بواسطة وشاح بعمود بناء من الخرسانة المسلحة بفناء المنزل العائلي الكائن ببلدية الشطية.

وتم تحرير الفتاة من حالة الاختناف، وقدمت لها الإسعافات الأولية من الدلك الخارجي للقلب والتنفس الاصطناعي، لتستعيد تدريجيا وظائفها الحيوية، إلا أنها بقيت في حالة إغماء.

ونقلت الضحية، إلى المؤسسة الاستشفائية بالشطية أين تلقت الإسعافات اللازمة واستعادت التنفس والنبض بصفة طبيعية، في حين بقيت دوما في حالة غيبوبة مما استدعى تحويلها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الأخوات باج بالشلف.