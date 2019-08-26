إنقاذ قرابة 500 شخص من الغرق خلال 24 ساعة

قام جهاز حراسة الشواطئ بـ706 تدخل، سمح بإنقاذ 494 شخص من الغرق، حسبما جاء في بيان للحماية المدنية، اليوم الإثنين.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لـ166 شخص وذلك على مستوى مراكز الحراسة وكذلك تحويل 43 آخرين نحو مختلف المراكز الصحية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية 6 وفيات و10 إصابات جرّاء العديد من حوادث المرور، خلال 24 ساعة الأخيرة.

حيث كانت الحصيلة الأثقل بولاية الشلف، حيث توفي 3 أشخاص وأصيب 8 ، بدائرة واد الفضة.

من جهة أخرى تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة، إثر التساقط الغزير للأمطار للقيام بعمليات امتصاص المياه المتسربة للمنازل.

وأنقذت مواطنين حوصروا بسبب ارتفاع منسوب المياه، بكل من أم البواقي، قسنطينة وتمنراست.

بينما في قسنطينة تمّ إخراج سيارتين محاصرتين بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى نفق للسيارات بحي 05 جويلية 1962.

فيما لاتزال عملية البحث متواصلة عن شخص مفقود جرفته سيول واد شرقي.

وفي أم البواقي، قام أعوان الحماية بعمليات امتصاص لمياه الأمطار المتسربة ل 11 منزلا في بلديتي هنشير توغماني وقصر صبحي.

بينما تم بولاية تمنراست القيام بنفس العملية عبر 4 منازل ببلديتي تيندهار وتنهينان.