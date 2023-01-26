إنقاذ مختنقين بالغاز في المدية

تمكنت إسعافات الحماية المدنية، من إنقاذ مختنقين بغاز أول أوكسيد الكربون في ولاية المدية، زوال اليوم الخميس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمكنت إسعافات الحماية من انقاذ واسعاف مختنقتين بغاز اول اكسيد الكربون بوسط مدينة سي المحجوب.

الضحيتين لهما ضيق في التنفس ويبلغان من العمر 35 سنة و45 سنة. اختنقا جراء استنشاقهما لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

هذا وتم اسعاف الضحيتين، ونقلهما إلى مستوصف سي المحجوب.