إنقاذ مواطنين علِقوا وسط مجرى واد واكدة في بشار

تم ليلة أمس السبت إنقاذ 03 مواطنين في منطقة واد واكدة كانوا عالقين وسط مجرى الوادي بولاية بشار.

وتنقل صباح اليوم محمد السعيد بن قاموا والي ولاية بشار، بمعية أعضاء اللجنة الأمنية إلى مستشفى محمد بوضياف للأمومة والطفولة ومستشفى 240 سريرا. للاطمئنان على حالة الشباب الثلاثة والعائلة التي علقت بواد بشار بمنطقة واكدة. حيث عبر لهم عن وقوف السلطات المحلية معهم وتوفير جميع الإمكانيات من أجل تلقي العلاج اللازم. ليسدي بعدها تعليمات صارمة للطاقم الطبي للوقوف على المتابعة الطبية.

كما عبر لهم عن ارتياحه لنجاتهم من فيضان الوادي. داعيا جميع مواطني ولاية بشار توخي الحيطة والحذر من خطر فيضان الأودية و اتباع تعليمات الجهات المختصة.