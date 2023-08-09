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أخبار الجزائر

إنقاذ وإسعاف غريق في حالة خطيرة بجيجل

بقلم ع.ع
إنقاذ وإسعاف غريق في حالة خطيرة بجيجل
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تمكنت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، من إنقاذ شاب من الغرق والموت المحقق بشاطئ الكهوف العجيبة بولاية جيجل.

وأفادت ذات المصالح ان العملية تمت في حدود الساعة 08:20، أين تم انقاذ شاب يبلغ من العمر 24 سنة من الغرق والموت المحقق بشاطئ الكهوف العجيبة زيامة المنصورية.
أين تم تقديم الإسعافات الأولية ونقل الضحية إلى القطاع الصحي.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا الغرق منذ الفاتح جوان إلى غاية يوم الجمعة إلى 193 حالة وفاة غرقا. منها 136 حالة في الشواطىء، و57 حالة بالمجمعات المائية.

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