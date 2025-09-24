إنقاذ 04 أشخاص محصورين داخل سيارة بواد دلدول بالجلفة

تمكن عناصر الحماية المدنية المركز المتقدم بمسعد بولاية الجلفة، صبيحة اليوم الأربعاء، من انقاذ 4 أشخاص كانوا محصورين بسيارة من نوع تويوتا (تحمل ترقيم ولاية الأغواط) جرفتها سيول واد دلدول بمسعد.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت في حدود الساعة 05:30 لأجل إنقاذ 04 أشخاص. كانوا محصورين بسيارة من نوع تويوتا (تحمل ترقيم ولاية الأغواط) جرفتها سيول واد دلدول بمسعد.

مشيرة أن الأشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 سنة و 70 سنة، كما عرفت العملية مشاركة أفراد الجيش الشعبي الوطني، وتمت بنجاح دون تسجيل خسائر بشرية.

وجددت ذات المصالح نداءنا بأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بقطع سيول الأودية.

