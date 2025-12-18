إعــــلانات
إنقاذ 10 أشخاص حاصرتهم السيول وإخراج سيارات عالقة في بني عباس والبيض

بقلم أمينة داودي
تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ العديد من المواطنين العالقين جراء السيول الأخيرة التي عرفتها بعض الولايات.

وقامت مصالح الحماية المدنية بولاية بني عباس وفي بلدية تبلبالة من إنقاذ 6 أشخاص بوادي الدورة كانوا على متن 04 شاحنات ورافعة و سيارة نفعية. من بينهم شخصين تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي بسبب الإرهاق. فيما تم إخراج الـ 04 شاحنات و الرافعة.

وبولاية البيض، ببلدية البنود، تم إنقاذ شخصين كانا على متن شاحنة عالقة بوادي البطيمة. تم إسعافهما ونقلهما “في حالة صدمة” إلى المستشفى المحلي. وببلدية الأبيض سيدي الشيخ تم إنقاذ 03 أشخاص كانوا على متن شاحنة عالقة بوادي برماد تم إسعافهم و نقلهم “في حالة صدمة” إلى المستشفى المحلي.

رابط دائم : https://nhar.tv/pgTgI
