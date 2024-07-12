إنقاذ 10 أشخاص كانوا عالقين في شاطئ صخري بتقزيرت في تيزي وزو

تمكنت مصالح المدنية من انقاذ 10 أشخاص عالقين في شاطئ صخري بدائرة تقزيرت بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان ذات المصالح تدخلت على الساعة 16سا و32 دقيقة من أجل انقاذ مجموعة من الاشخاص كانوا عالقين في شاطئ صخري على مستوى الطريق الوطني رقم 24 تقصبت بلدية إفليسن.

وأسفرت العملية انقاذ 10 أشخاص من بينهم جريح كما قدمت لهم الاسعافات الاوليه بعين المكان.

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