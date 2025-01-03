إنقاذ 10 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس الخميس، لأجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى فرقة الزاوية، ببلدية سيدي النعمان في المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث تسمم 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين سنة و43 سنة. وأصيب الضحايا بضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستوصف العمارية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس، من أجل حادث آخر للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. ببلدية الخروب في قسنطينة.

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص بالغاز، لهم ضيق في التنفس وغثيان. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.