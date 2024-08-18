نجحت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، في إنقاذ 10 أشخاص حاصرتهم السيول بوادي تامنغست.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا الـ10 كانوا محصورين بمجرى واد تامنغست بحي قطع الواد (الصفصاف) كانو على متن سيارة نفعية جرفها الواد بعد إرتفاع منسوب المياه جراء الأمطار المتساقة.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذهم بتسخير تقنيات معدات الخاصة بفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة وفرقة الغطاسين.

ويتواجد إثنان من العالقين في حالة إغماء، في حين يعاني الثالث من إصابة على مستوى الساق اليسرى، بينما الـ7 آخرين يتواجدون في حالة جيدة تم تحويلهم إلى مستشفى تامنغست.

كما تم تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية لإنجاح عملية الإنقاذ التي كانت تحت إشراف العقيد بن كريمة عبد المالك مدير الحماية المدنية لولاية تامنغست وقائد الوحدة الرئيسية بالنيابة.