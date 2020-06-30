إنقاذ 10 “حراڤة” بعد انقلاب قاربهم في “شنوة” بتيبازة

تمكنت وحدة لحراس السواحل إثر عملية بحث وإنقاذ على بعد 28 ميل بحري شمال شنوة، من إنقاذ 10 مرشحين للهجرة بعد انقلاب قاربهم تقليدي الصنع.

وتمت عملية الإنقاذ في ولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، أين أنقذ حرّاس السواحل 10 مرشحين للهجرة غير الشرعية إثر انقلاب القارب تقليدي الصنع الذي كانوا على متنه، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.

فيما أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لــ 113 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وذلك خلال عمليات متفرقة في الشلف بالناحية العسكرية الأولى، عنابة وسكيكدة والقالة بالناحية العسكرية الخامسة.

بالإضافة إلى وهران وتلمسان في الناحية العسكرية الثانية، فيما تم توقيف 28 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في ورڨلة بالناحية العسكرية الرابعة