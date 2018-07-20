إنقاذ 10 حراڨة وفقدان 3 آخرين إثر غرق قاربهم بتيبازة

تمكنت قوات حرس السواحل بشرشال، اليوم الجمعة، من إنقاذ 10 شبان منهم امرأة، إثر غرق قاربهم بشرشال ولاية تيبازة، بعد محاولة هجرة غير شرعية.

وكان الشباب الذين تتراوح أعمارهم في العشرينيات على متن قارب صيد صغير، وينحدرون من العاصمة وشرشال.

وباشرت القوات البحرية أبحاث واسعة للبحث عن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين بعد غرق قارب الصيد الذي كانوا على متنه.

و تم تسليمهم لمصالح الدرك الوطني بشرشال في إطار التحقيق القضائي الذي فتح من أجل تحديد ملابسات القضية

فيما يرتقب، تقديم المتهم الرئيسي صاحب قارب الصيد و مساعده، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة “تنظيم عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين”.