إنقاذ 11 حراقا بعد تعطل محرك قاربهم و إحباط محاولة حرقة أخرى ببني صاف

تمكنت عناصر حرس السواحل لوحدة ميناء بوزجار بولاية عين تموشنت، من إنقاذ 11 حراقا كانوا على متن قارب نصف مطاطي.

وعثر على الحراقة على متن ذات القارب الذي توقف بعرض البحر على بعد 20 مايل شمال شاطئ بوزجار، ليتم إعادة 11 حراقا ينحدرون جلهم من ولاية وهران بعد أن اقلعوا من شاطئ الرأس الأبيض.

هذا و تمكنت عناصر حرس السواحل بعين تموشنت، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية أخرى على عبر البحر باتجاه السواحل الاسبانية.

وتوقيف قارب على بعد مسافة 18 مايل شمال بني صاف كان على متنه 13 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من ولايتي وهران وعين تموشنت تم توقيفهم وحجز قارب وكذا محرك بالإضافة إلى كمية من البنزين ومعدات الحرقة.