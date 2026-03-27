إنقاذ 11 شخصًا بعد ارتفاع منسوب الأودية في هذه الولايات

سجّلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة 23:00 من مساء أمس. عدة تدخلات. ميدانية إثر التقلبات الجوية التي مست ولايتي بشار وبني عباس.تميزت أساسًا بارتفاع منسوب مياه الأودية وتسرب مياه الأمطار.

ففي بلدية بشار، تمكنت فرق الإنقاذ من التدخل في منطقتين مختلفتين، حيث تم إنقاذ 4 أشخاص كانوا عالقين بمنطقة حاسي الهواري. قرب مصنع الإسمنت، بعد ارتفاع منسوب مياه أحد الأودية. كما تم إنقاذ 7 أشخاص آخرين علقوا في المنطقة الجديدة لنفس السبب. دون تسجيل أي خسائر بشرية في الحالتين.

أما بولاية بني عباس، وبالضبط في بلدية أولاد الخضير.فقد تدخلت المصالح المختصة لامتصاص مياه الأمطار التي تسربت إلى عدد من المحلات التجارية بمنطقة قصر أولاد رافع، وذلك عقب التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة.

وتبقى مصالح الحماية المدنية في حالة تأهب لمواجهة أي طارئ. مع دعوة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر. خاصة بالقرب من مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.