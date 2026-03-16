إنقاذ 13 شخصا وإخراج عدة مركبات بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة، في غلق عدة طرقات ومحاور عبر عدد من ولايات الوطن. وهذا بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتساقطة وكذا الثلوج الكثيفة التي شهدتها عدة مناطق.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 07سا00د. من نهار اليوم الاثنين.

ولاية البويرة

ببلدية البويرة تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بكل من حي 166 مسكن وحي 140 مسكن.

ببلدية ترج أخرَيض تم إنقاذ حوالي أربعين (40) رأس غنم مع تسجيل نفوق أربعة (04) رؤوس بسبب ارتفاع منسوب واد العواشرية.

ببلدية قادرية سجل سقوط شجرة على سطح منزل بشارع أحمد فودي بسبب الرياح، دون تسجيل خسائر بشرية.

أما ببلديتا حيزر - تاغزوت تم امتصاص مياه الأمطار من منزلين بكل من شعبة براهم حيزر.

ولاية سطيف

ببلدية بني ورتيلان تم إخراج سيارتين (02) كانتا عالقتين بالطريق البلدي الرابط بين بلديتي بني شبانة. وبني ورتيلان، وعلى متنهما ستة (06) أشخاص، بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تبسة

ببلدية تبسة تم إخراج سيارة عالقة بالطريق الولائي رقم 08 الرابط بين بلديتي تبسة والماء الأبيض بسبب تراكم الثلوج.

ولاية برج بوعريريج

ببلدية أولاد دعافرج إخراج سيارتين (02) كانتا عالقتين بالطريق الولائي رقم 43 وعلى متنهما سبعة (07). أشخاص بسبب تراكم الثلوج.

ولاية بجاية

ببلدية أوقاس تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزلين بالمكان المسمى أسيف الحمام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور