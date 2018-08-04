إنقاذ 14 حراقا في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية،اليوم السبت، أن قوات البحرية تمكنت من إنقاذ 14 مهاجرا غير شرعي جميعهم تونسيون.

قبالة سواحل جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم, إن وحدة تابعة لجيش البحر قامت

بإنقاذ 14 تونسيا.

طلبوا المساعدة بموقع جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على بعد 100 كم”.

وأضافت أن هؤلاء الحالمين بالهجرة اعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم أبحروا من سواحل مدينة جرجيس التونسية

الواقعة على بعد نحو 500 كلم جنوب شرق تونس.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية, أمس الجمعة عن إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي من الموت غرقا في عرض البحر

أثناء محاولتهم الإبحار خلسة نحو السواحل الإيطالية.