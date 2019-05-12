إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل الليبيا  

تّم انقاذ 147 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية، حسبما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية،التابع لحكومة الوفاق في طرابلس،اليوم الأحد.

وقال العميد أيوب قاسم، في تصريح صحفي أن “دورية لحرس السواحل، الزورق فزان، تمكن أول أمس الجمعة، من رصد وإنقاذ قارب مطاطي على متنه 51 مهاجرا غير شرعي، جميعهم رجال على بعد 50 ميل شمال مدينة الخمس”.

وأضاف أن “المهاجرين غير الشرعيين رفضوا التعاون لإنقاذهم, وهددوا بسكب البنزين في قاربهم وإشعال النيران فيه”.

مشيرا إلى أن هؤلاء من “جنسيات أفريقية مختلفة، جلهم من السودان”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، أن “المهاجرين غير شرعيين، الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية.

وتمت عملية تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية في العاصمة”.

في سياق متصل، أكّد الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، أنّ “العملية الثانية للإنقاذ تمت بناء على بلاغ،

حيث تمكنت دورية تابعة للقطاع الغربي لحرس السواحل نقطة مصفاة الزاوية أمس السبت من إنقاذ 96 مهاجرا غير شرعي على متن قارب متهالك.

من بينهم 16 امرأة منهن أربع حوامل، وأربعة أطفال “.