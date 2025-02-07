إنقاذ 15 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل بومرداس

تمكّنت وحدات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية، مساء الخميس 6 فبراير 2025، من إنقاذ 15 مهاجراً غير شرعي كانوا في وضعية خطيرة بعرض البحر، على بعد 27 ميلاً بحرياً شمال شرق رأس جنات بولاية بومرداس.

وجاءت عملية الإنقاذ بعد تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الأولى، إشارة استغاثة تفيد بوجود مهاجرين يواجهون خطر الغرق. وعلى الفور، وتحت إشراف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ، تم تفعيل عملية التدخل، حيث تحرك زورقان تابعان للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بدلس إلى موقع الاستغاثة.

وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ جميع المهاجرين البالغ عددهم 15 شخصاً، بينهم 14 يحملون الجنسية الصومالية، من ضمنهم قاصران، بالإضافة إلى شخص واحد من دولة جنوب السودان. وقد تم إجلاؤهم إلى ميناء دلس، حيث خضعوا للرعاية الصحية اللازمة في مستشفى دلس.