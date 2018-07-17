إنقاذ 156 حراڨا بينهم جزائريان وإنتشال جثة طفلة بالسواحل الليبية

أنقذ حرس السواحل الليبية بطرابلس ليلة وفجرالثلاثاء 156حراڨا منهم جزائري كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه منذ يوم السبت.

حيث ظل الحراڨة لمدة ثلاثة أيام عالقين في البحر بلا أكل ولا شرب.

ما تسبب في إصابة العديد منهم بحروق وجروح وإصابات مختلفة نتيجة الشمس الحارقة وماء البحر وقلة الأكل والشرب.

ومن بين المهاجرين الغير الشرعيين الذين كانا علة متن القارب 119 رجل ، و34 إمراة.

كما أن جنسيات المهاجرون الغير الشرعيين من الجزائر 2، بنغلادش 2، من مصر 1، والباقي من جنسيات إفريقية مختلفة.

كما تم إنتشال جثة واحدة لطفلة لا تتعدى أشهر، وتم إتلاف القارب المطاطي بعد إنتهاء عملية الإنقاذ حتى لا يستغل مرة أخرى من قبل المهربين.

عملية الإنقاذ استمرت لعدة ساعات وتمت على بعد 76 ميل شمال منطقة القره بوللي، وحسب الحراڨة منطقة خروجهم وادي كعام.