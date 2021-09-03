إنقاذ 17 “حراقا” انقلب قاربهم في عرض البحر بعين طاية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، على جناح السرعة متمثلة في زورقين نصف صلب وسبعة غطاسين. على اثر تلقي نداء على الساعة 01 سا 35 د من طرف مصالح خفر السواحل. مفاده انقلاب قارب يقل 17 شخصا.

وتم إنقاذ الضحايا على بعد 05 كم من شاطئ عين طاية. كانوا ينوون الهجرة بطريقة غير شرعية. فيما تم العثور عليهم من طرف احدى قوارب الصيد وتم انقاذهم.

وبحضور مصالح خفر السواحل تم إجلاء إحدى الضحايا من جنس ذكر الذي كان في حالة حرجة إلى شاطئ تامتفوست. والذي تم نقله من طرف سيارة الإسعاف لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر إلى المستشفى. والباقي تم إجلاؤهم إلى المرفأ من طرف مصالح خفر السواحل.