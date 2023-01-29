إنقاذ 17 شخصا من الموت إثر استنشاقهم غاز سام خلال 6 ساعات

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بولاية المسيلة، على الساعة 6 سا و12 دقيقة، بلدية اجبل مساعد لانقاذ واسعاف أم وابنتها. وهذا جراء استنشاقها لغاز أول اكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي يستعمل داخل غرفة النوم.

كما تعاني المصابتان من جنس أنثى حوالي 33 و6 سنوات لهما حالة غثيان ودوار . أين اسعفتا ونقلتا إلى عيادة جبل امساعد.

وفي نفس السياق، تمكنت الحماية من إنقاذ 4 أفراد من عآئلة واحدة جرآء إستنشاقهم غاز مسموم المنبعث من سخان الماء. كما وقع الحادث في حدود الساعة 23 سا 25 د بالمكان المسمى حي الفتح بالادريسية في ولاية الجلفة.

ويتعلق الأمر بكل من الأم و3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و 35 سنة. وتم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى الإيدريسي.

وتعرضت أم بالغة من العمر 41 سنة و5 أطفال، سنهم بين 16 شهر و16 سنة، لضيق في التنفس وقئء. في حدود الساعة الواحدة و50 دقيقة بحي أولاد عيسى. وتم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى جيجل.

كما سجلت الحماية المدنية، اختناق شخصين بالغاز في ولاية مستغانم في حدود الساعة 2 و25 دقيقة، بدوار الصفصاف بلدية سيدي علي. ويتعلق الأمر بكل من الأم وابنها تتراوح أعمارهم 31 و68 سنة. أين تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

وفي ولاية المدية، تمكنت الصلحة ذاتها، من إنقاذ 3 أفراد من عائلة واحدة استنشقوا غاز أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. ووقع الحادث في حدود الساعة 1 و14 دقيقة، بالمكان المسمى حي بلخيرات زروق بلدية ودائرة البرواقية. وتتراوح أعمار الضحايا ما بين (03 سنوات و50 سنة) لهم ضيق في التنفس وآلام في الرأس وفي حالة غثيان.