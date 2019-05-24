إنقاذ 18 “حراقا” بسكيكدة من خطر الموت غرقا

تمكن أفراد حرس السواحل بسكيكدة، أمس الخميس، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ18 شابا على مستوى شاطئ وادي بيبي

ببلدية تمالوس غرب ولاية سكيكدة، حسبما علم اليوم الجمعة من حرس السواحل.

وحسب ذات المصدر فإن أعمار هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية تتراوح بين 21 و41 سنة، مردفا بأنهم كانوا متجهين في

رحلة غير شرعية نحو جزيرة سردينيا الإيطالية على متن قارب صيد إنطلاقا من الشاطئ المذكور وبسبب عطب في القارب

سارعوا إلى الإتصال هاتفيا بذويهم الذين قاموا بدورهم بإبلاغ حراس السواحل،الذين توجهوا إلى مكان تواجدهم وإنقاذهم من موت كاد يكون حقيقيا.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من ولايات سكيكدة ، عنابة، و الجزائر العاصمة .