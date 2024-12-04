إنقاذ 18 شخصا كانوا عالقين فوق جسر بسبب ارتفاع منسوب المياه 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة السادسة مساءً (18:00).

وسجلت الحماية المدنية عددً من التدخلات بسبب التقلبات الجوية على مستوى 4 ولايات.

ولاية الشلف

سجلت الحماية المدنية ببلدية الشطية امتصاص مياه الأمطار من داخل دهليز.

وتم كذلك امتصاص مياه الأمطار بحي 132 مسكن، بلدية أولاد بن عبد القادر.

ولاية تيسمسيلت

تدخلت الحماية المدنية ببلدية لرجام، لامتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن أرضي بحي جدو قدور. وكذلك بحي 17 أكتوبر.

في حين تدخل أعوان الحماية المدنية ببلدية الأزهرية من أجل امتصاص مياه الأمطار بشارع الجيلالي بونعامة.

وفي بلدية سيدي العنتري تم إبعاد 18 شخصاً كانوا عالقين فوق جسر بسبب ارتفاع منسوب مياه واد بوزقزة بدوار المناصرة.

ولاية غليزان

سجلت بلدية سيدي امحمد بن علي تدخلات من أجل امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكنين أرضيين بحي السي طارق.

ولاية البليدة

شهدت بلدية البليدة امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن بتجزئة بن مقدم حي الرامول.