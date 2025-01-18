إنقاذ 200 شخص بسبب الوضعية الجوية

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن إنقاذ 200 شخص خلال الساعات الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن، بسبب الوضعية الجوية.

وقال الرائد نسيم برناوي، مدير الاحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، في تصريح لتلفزيون “النهار”، إنّ مصالح الحماية المدنية قامت بعدة تدخلات إثر التقلبات الجوية خلال الساعات الأخيرة.

ودعا ذات المتحدث، للحذر من الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون، مع موجة البرد المسجلة.

هذا وتمكنت ذات المصالح، خلال الساعات الأخيرة، من إنقاذ مئات الأشخاص حاصرتهم الثلوج أو السيول في ولايات مختلفة.

وتم إنقاذ 3 عائلات علقت داخل سياراتها بسبب تراكم الثلوج في سدراتة بسوق أهراس.

كما تم تحرير حافلة على متنها 45 شخصاً وإنقاذ عائلتين داخل سيارتين حاصرتهم الثلوج في خميسة بسوق اهراس.

فيما تم إنقاذ عائلة علقت داخل سيارتها بسبب تراكم الثلوج في عين السلطان بسوق اهراس.

وتم إنقاذ 26 شخصا على متن حافلة وخمسة أشخاص داخل سيارة أجرة بعدما حاصرتهم الثلوج في خزارة بـقالمة

كما تم إنقاذ 4 أفراد علقوا داخل سيارات جراء سقوط خيط كهربائي في بريش بأم البواقي.

وتم إجلاء حوالي 10 عائلات كانوا مهددين بارتفاع منسوب مياه الواد اغزر اومطيق بقرية اعمراش في بجاية.

فيما تم إنقاذ 3 أشخاص محاصرين إثر تراكم مياه الأمطار بين الجبل والوادي في التريعات بعنابة.

وتمكنت ذات المصالح، من تحرير 30 مركبة محصورة بسبب تراكم الثلوج في جبل شيليا بخنشلة.