إنقاذ 22 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار اليوم

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية اليوم الإثنين، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وحسب ذات المصدر، تم في ولاية بشار، إنقاذ 6 أشخاص محاصرين بمياه الأمطار بحي بوبريط.

كما تم امتصاص مياه الأمطار بكل من حي بوبريط والقصر القديم، ومن داخل مستشفى ترابي بوجمعة. ومستشفى العيون ومحطة القطار.

كما تم في بلدية بشار، إنقاذ عائلة متكونة من 8 أشخاص محاصرين بمياه واد ززفانة ومياه واد ملياس.

فيما جرى إنقاذ 4 أشخاص محاصرين بمياه بوسط المدينة ببلدية المشرع، وإنقاذ 3 أشخاص محصورين في وسط واد قير ببلدية العبادلة.

كما تم إنقاذ شخص كان على متن شاحنة بالمكان المسمى كسيكسو بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببلدية العبادلة.

وفي ولاية البيض، تجري عملية البحث عن شخص كان على متن شاحنة جرفتها مياه الأمطار ببلدية بوسمغون.

أما في ولاية النعامة، فقد تم إمتصاص مياه الأمطار من بعض سكنات في وسط المدينه ومقر بلدية عين الصفراء.