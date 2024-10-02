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أخبار الجزائر

إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم سيول الفيضانات بالبيض

بقلم أمينة داودي
إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم سيول الفيضانات بالبيض
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تمكنت مصالح الحماية المدنية رفقة الجيش الوطني والدرك. من إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم السيول واخراج شاحنة جرفتها المياه.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبيض أمس على ساعة 16سا 40 د من أجل عملية مساعدة في إخراج شاحنة عالقة في الوحل. على متنها رأس واحد من البقر إثر إرتفاع منسوب مياه واد معمورة ببلدية اربوات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوعلام مساء أمس، من اجل إنقاذ 03 أشخاص كانو على متن سيارة سياحية جرفها واد البريج. على إثر ارتفاع منسوب المياه الواد بالطريق الوطني رقم 47 إتجاه ولاية الاغواط.

وقد تمت العملية بمساعدة الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني.

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