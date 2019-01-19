إنقاذ 3 أشخاص علقوا قرب شاطئ سكيكدة وتوقيف 3 تجار مخدرات بتندوف

تمكن حراس السواحل، من إنقاذ ثلاثة 3 أشخاص كانوا عالقين قرب شاطئ واد الصابون بسكيكدة، إثر عملية بحث وإنقاذ.

فيما تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وجانت، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القبض على تاجر مخدرات، ضبطت بحوزته 309 كلغ من الكيف بحاسي خبي، فيما أوقفت تاجري مخدرات آخرين بنفس المنطقة.

كما قامت عناصر الدرك بتوقيف 3 تجار مخدرات بكل من تلمسـان وتيسمسيلت، ضبطوا بحوزتهم 34.5 كلغ من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أوقفت مصالح الأمن 18 منقبا عن الذهب، وحجزت على إثر العملية مركبة رباعية الدفع، و4 مولدات كهربائية.

بالإضافة إلى 4 مطارق ضغط، ومعدات أخرى للتنقيب عن الذهب.