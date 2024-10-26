إنقاذ 3 أشخاص في حريق منزل بالطاهير في جيجل

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص بعدما حاصرهم حريق داخل منزل في الطاهير بجيجل.

وحسب بيان ذات المصالح تدخلت في حدود الساعة 15 و30 دقيقة، إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالطاهير، مدعومة بإمدادات وحدة أولاد صالح والوحدة البحرية جن جن، لإخماد حريق بمسكن بحي زعموش بلدية و دائرة الطاهير.

الحريق اندلع في غرفة في الطابق الثاني لمسكن فردي يتكون من ثلاثة طوابق.

وأضاف أن إمرأة وطفلة ورضيع حاصرتهم النيران داخل المنزل قبل أن يتم إنقاذهم من طرف أعوان الحماية المدنية.

ونجح عناصر الحماية المدنية من إخماد الحريق نهائيا في عملية سخرت لها 3 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف.