إنقاذ 3 أشخاص محصورين بوادي سيباو في تيزي وزو

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، لأجل إنقاذ 3 أشخاص كانوا محصورين بوادي سيباو، بالمكان المسمى تيميزار لغبر ببلدية تيزي وزو، بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسخير فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة والدعم الجوي المتمثل في مروحية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية لإنقاذ الضحايا.

هذا وتم إنقاذ الضحايا من طرف فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP)، حسب ذات البيان.

وتم إنقاذ الشخص الأول في المرحلة الأولى فيما تم إنقاذ الشخصين المتبقيين في المرحلة الثانية.

وجرت العملية في ظروف جد صعبة تتميز بقوة جريان المياه بالإضافة إلى البرودة الشديدة.

وسخرت الحماية المدنية وسائل هامة مع دعم بواسطة مروحية الإنقاذ للمجموعة الجوية للحماية المدنية.

كما جرت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية تيزي وزو.