إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر اختناقهم بالغاز في باتنة

تمكنت مصالح الحماية المدنية في باتنة، فجر اليوم الإثنين، من إنقاذ 03 أشخاص من عائلة واحدة إثر اختناقهم بغاز أول أكسيد الكربون.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تعرض الضحايا والذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و83 سنة، للاختناق بالغاز المنبعث من مدفأة مسكنهم العائلي.

وقد تم اسعاف الضحايا بعين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية، قبل تحويلهم إلى المستشفى الجامعي.

هذا وتذكر الحماية المدنية المواطنين، بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.