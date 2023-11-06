إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة من الإختناق بالغاز بوهران

تمكنت عناصر من الحماية المدنية من انقاذ 3 أشخاص تعرضوا لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون في بئر الجير بوهران.

الثلاثة أفراد المسعفين هم من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم مابين 8 الي 48 سنة استنشقوا غازات محترقة منبعثة من سخان الماء على مستوى حي النور بلدية ودائرة بئر الجير .حيث كانوا يعانون بعد تدخل الحماية المدنية من ضيق شديد في التنفس. ليتم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم نحو مستشفى أول نوفمبر بإيسطو.