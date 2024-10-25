إنقاذ 3 أشخاص من موت محقق بالجلفة

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم سارية بودخيل بالجلفة، منتصف نهار اليوم الجمعة، لأجل تسمم 3 أفراد من عائلة واحدة إثر إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تعرض 3 أشخاص من عائلة واحدة، للتسمم بالغاز المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل حمام بشقة بعمارة بحي بلبيض في مدينة الجلفة.

أين تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وإجلائهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة في حالة مستقرة.

هذا وجددت مديرية الحماية المدنية، نداءها بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة وسائل التدفئة وصيانتها. ومراعاة وضع سخان الماء في وسط به تهوئة.

وكذا مراقبة قنوات صرف الدخان ومداخن العمارات من انسدادها. كما حذرت بعدم استعمال أنبوب الالمنيوم المرن على المدفأة وسخان الماء وذلك لخطورته.

وكذا عدم استعمال الطابونة للتدفئة سواء في غرفة أو الدوش. بالإضافة إلى عدم ادخال الجمر أو إشعال الحطب داخل غرف مغلقة من أجل التدفئة.

ومن جهة اخرى عند تشغيل السيارة أو المركبات ذات محرك بصفة عامة لابد أن تكون خارج المرآب أو المستودع. وأن تكون في وسط مفتوح به تهوئة.