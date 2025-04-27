إنقاذ 3 أشخاص وإخراج سيارتين كانتا عالقتين ببجاية وميلة

نشرت المديرية العامة للحماية الحالة العامة لتدخلات الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار بولايات شرق الوطن على الساعة الخامسة مساءً.

وأوضحت المديرية في بيانه عبر صفحتها على الفيسبوك ان وحداتها سجلت عدة تدخلات عبر ولاياتين.

ولاية بجاية تم اخراج سيارة كانت عالقة وسط المدينة بسبب تراكم مياه الأمطار، كان على متنها 3 أشخاص ببلدية أوقاس.

وبولاية ميلة تدخل أعوان الحماية المدنية ببلدية المشيرة من أجل إخراج سيارة كانت عالقة بالجسر، بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الفارغ، كان على متنها شخصين.

كما سجلت ارتفاع منسوب مياه واد الفارغ بالطريق الوطني رقم 113 بسبب تساقط مياه الأمطار.