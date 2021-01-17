إنقاذ 3 أطفال وسيدة من الإختناق بالغاز في وهران

تمكنت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر الجير في وهران، أمس السبت، من إنقاذ 4 أشخاص من الإختناق بالغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد تم إنقاذ 4 أشخاص “3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 03 و10 سنوات” وإمرأة تبلغ من العمر 45 سنة.

وكان الضحايا يعانون من ضيق في التنفس جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

أين تم تقديم الإسعافات الضرورية للمعنيين، وتحويلهم على جناح السرعة نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى كاناستال.

بينما تم تحويل السيدة، نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.