إنقاذ 3 أفراد اختنقوا بالغاز داخل ثكنة بقنسطينة

نجحت عناصر الحماية المدنية بقسنطينة، ليلة اليوم، في إنقاذ 3 أفراد من الموت المحقق جرّاء استنشاقهم للغاز.

وحسبما ورد في بيان لذات المصالح، فإنّ الحماية تدخلت لأجل إجلاء 3 ضحايا من كلا الجنسين، اختنقوا بغاز ثاني أكسيد الكربون.

وذكر ذات المصدر بأنّ الضحايا الثلاث يقطنون بالسكنات الوظيفية، وذلك داخل ثكنة تابعة لمصالح الدرك الوطني بسطح المنصورة في قسنطينة.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين تعرضوا للإختناق ما بين 8 سنوات و 51 سنة، حيثُ كانوا في حالة إغماء شديدة.

وأرجحت ذات المصالح أنّ السبب في الإختناق هو تسرب غاز أحادي الكربون من المدفأة، ليتم إسعافهم ونقلهم من طرف الحماية إلى مستشفى الجامعي ابن باديس.