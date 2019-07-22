إنقاذ 3 إخوة من الغرق وآخر مفقود بشاطئ البطاح في الطارف

تم اليوم الإثنين إنقاذ 3 أشقاء من الغرق، فيما يبقى شخص آخر مفقود بشاطئ البطاح بلدية بن مهيدي ولاية الطارف، وهو شاطئ غير محروس

حيث نجح عناصر الحماية المدنية، من إنقاذ ثلاثة إخوة ينحدرون من تبسة وهم “ب نصرالدين 20سنة”،”ب عبير16سنة”،”ب ملاك 20سنة”

من الموت غرقا أين نقلوا الى القطاع الصحي ببلدية الشط في حالة حرجة، فيما تم تسجيل فقدان شخص لم يتم

العثور على جثته لحد الآن، ويتعلق الأمر بالمسمى “ع وليد” ينحدر من ولاية سوق أهراس لايزال البحث عنه جاريا من طرف عناصر الحماية المدنية

محمد بن كموخ