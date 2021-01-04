إنقاذ 3 فتيات من الإختناق بالغاز في الجلفة

تعرضت ليلة أمس الأحد، 3 فتيات، إلى الإختناق بالغاز، بسبب استنشاقهن غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان ماء بالجلفة.

أين تدخلت إسعافات وحدة الحماية المدنية الرئيسية بمدينة الجلفة، في حدود الساعة 23، من أجل حادث اختناق بحي “هواري بومدي”.

وتمثل الحادث، في تعرض 3 أطفال من عائلة واحدة للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل البيت.

وحسب الحماية المدنية لولاية الجلفة، تتراوح أعمار الأطفال الضحايا ما بين 11 و14 و17 سنة، وهم من جنس أنثى.

أين تمّ تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا، وتحويلهن إلى مسلحة الإستعجالات بمستشفى “محاد عبد القادر” بالجلفة.

هذا وقد دعت مصالح الحماية المدنية إلى تهوية المنزل، ووضع فتحات التهوية من أجل التقليل من احتمالية التعرّض الاختناق.

ذكما دعت ذات المصالح، إلى صيانة عتاد التدفئة وعتاد التسخين.