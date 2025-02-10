إنقاذ 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية بتيبازة

تمكنت وحدات حرس السواحل خلال عملية إنقاذ وإجلاء، من إنقاذ اثنان وثلاثون (32) مرشحًا للهجرة غير الشرعية، من جنسيات إفريقية مختلفة، بدواودة البحرية، ولاية تيبازة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، العملية جاءت على إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. للمصلحة الوطنية لحرس السواحل يوم 08 فيفري 2025 على الساعة 07: 28د معلومات تفيد بوجود قارب مهاجرين غير شرعيين. في حالة انجراف على بعد 02 ميل بحري شمال دواودة البحرية، تيبازة بالناحية العسكرية الأولى.

و عبر تدخل الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل لكل من الجزائر وشرشال، تمت عملية إنقاذ اثنان وثلاثون (32) مرشحًا للهجرة غير الشرعية، من جنسيات إفريقية مختلفة، تم نقلهم جميعًا إلى ميناء شرشال ليتم التكفل بهم طبيا من طرف المصالح الصحية، حسب ذات البيان.

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