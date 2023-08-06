إنقاذ 325 مهاجراً جنوب إيطاليا

تمكن خفر السواحل الإيطالي، أمس السبت، من إنقاذ نحو 325 مهاجراً، بينما فُقد آخرون إثر غرق قاربهم بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وحسب وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، كان المهاجرون على متن 4 قوارب. وجرت الإشارة إلى زورقين من خفر السواحل كانا في المياه بالقرب من الصخور مساء السبت. لكن الأمواج الهائجة كانت تمنعهما من محاولة إنقاذ المهاجرين.

وأضافت الوكالة الإيطالية أنه من بين المهاجرين امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً من كوت ديفوار. أنجبت طفلاً بعد وقت قصير من وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية”.

مؤكدة أنه تمّ وضع الطفل في المركز الصحي بالجزيرة الايطالية. حيث لم يكن هناك وقت لنقل الأم التي كانت حاملا في شهرها التاسع إلى المستشفى في البر الرئيسي.