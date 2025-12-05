إنقاذ 3 أشخاص من الاختناق بالغاز المنبعث من سخان المياه بوهران

تدخلت ليلة اليوم مصالح الحماية المدنية لإنقاذ ثلاثة أفراد من عائلة واحدة تعرضوا لحالة اختناق نتيجة استنشاقهم غازات محترقة منبعثة من سخان مياه داخل منزلهم بحي فلاوسن البركي التابع لبلدية ودائرة وهران.

الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و46 سنة كانوا يعانون من ضيق في التنفس، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو لتلقي الرعاية اللازمة.