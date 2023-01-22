إنقاذ 4 أشخاص من التسمم بالغاز في المدية

تمكنت مصالح الحماية المدنية في المدية، من إنقاذ وإسعاف 4 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببزيوش في حدود الثالثة زوالا من أجل هذا الحادث.

أين تم إسعاف وإجلاء 4 مختنقين بغاز أول أكسيد الكربون، بحي خروبي “TBB” في بلدية المدية.

ويتعلق الأمر بـ3 ضحايا من جنس أنثى اعمارهم 26 و33 و60 سنة. وكذا ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 42 سنة.

وتعرض الضحايا للإختناق بالغاز، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أول أوكسيد الكربون المنبعث من المدفئة.

حيث تم إسعاف الضحايا، ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة إلى مستشفي المدية.