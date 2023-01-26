إنقاذ 4 أشخاص من الموت إختناقا بقسنطينة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس الأربعاء، من إنقاذ 4 أشخاص من الموت إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في قسنطينة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية علي منجلي ببلدية الخروب في هذا الحادث.

ووقع الحادث، بالمدينة الجديدة علي منجلي، أين تم إسعاف 4 ضحايا في بداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 53 سنة، من جنس ذكر، فاقد للوعي.

والضحية الثانية من جنس أنثى تبلغ من العمر 63 سنة فاقدة للوعي، والضحية الثالثة من جنس أنثى تبلغ من العمر 27 سنة فاقدة للوعي.

وكذا الضحية الرابعة من جنس أنثى وتبلغ من العمر شهرين فاقدة للوعي.

وتم إسعاف الضحايا بعين المكان ونقلهم الى المستشفى علي منجلي في حالة مستقرة.