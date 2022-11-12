إنقاذ 4 أشخاص من الموت إختناقا في قسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية بعلي منجلي في قسنطينة، مساء أمس الجمعة، لأجل بداية إختناق 4 أشخاص إثر إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإن الضحايا من جنس أنثى، وتترواح أعمارهم بين 11 سنة و47 سنة. حيث كانوا يعانون من صعوبة في التنفس إثر إختناقهم بالغاز المنبعث من سخان الماء.

وقدمت للضحايا، الإسعافات اللازمة بعين المكان وتم نقلهم إلى مستشفى علي منجلي.

ومن جهة أخرى، تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة حامة بوزيان مساء الجمعة، بالطريق الوطني رقم 27 لأجل حادث إصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية.

وسجلت ذات المصالح، إصابة سائق الدراجة والبالغ من العمر 24 سنة بكسر بالفك السفلي وجروح عميقة بالرقبة والكتف وكسر بالساق.

فيما أصيب مرافقه، والبالغ من العمر 21 سنة بجرح عميق بالفخد. حيث قدمت لهما الإسعافات اللازمة بعين المكان وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.

كما أصيبت إمرأة تبلغ من العمر 45 سنة بصعوبة في التنفس ووجدت في حالة صدمة. حيث أسعفت ونقلت إلى العيادة متعددة الخدمات بحامة بوزيان.