إنقاذ 4 أشخاص من الموت إختناقا في قسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية علي منجلي في قسنطينة، ليلة أمس، لأجل إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للإختناق بالغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم إسعاف 4 أشخاص من كلا الجنسين أعمارهم بين 10 سنوات و49 سنة يعانون من ضيق في التنفس إثر تسممهم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وقدمت للضحايا الإسعافات اللازمة بعين المكان مع نقلهم إلى مستشفى علي منجلي.

كما تدخلت إسعافات دائرة قسنطينة في حدود الساعة الواحدة، من نفس اليوم بحي الزيادية رقم 76، لأجل حريق شقة لبناء أرضي متكونة من 3 غرف.

أين تم تسجيل إحتراق كلي لشقة مع إسوداد الجدران، وتم إخماد الحريق مع منع إنتشاره بباقي الغرف وحماية محلين تجاريين في الواجهة الخارجية للمنزل.

كما تم إسعاف إمرأة تبلغ من العمر 56 سنة تعاني من ضيق في التنفس ونقلها إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.