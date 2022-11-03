إنقاذ 4 أشخاص من الموت إختناقا في ميلة

تمكنت إسعافات المركز المتقدم للحمايه المدنيه بشلغوم العيد في ميلة، صباح اليوم الخميس، من إنقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا للإختناق بالغاز.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث، داخل شقة بعمارة، بحي المجاهد المتوفي حايفي مبروك بلدية ودائرة شلغوم العيد.

أين تم إنقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة، مختنقين في حالة غثيان وتقيء، تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و34 سنة.

وتم إسعاف المعنيين، وتحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحه الاستعجالات بمستشفى شلغوم العيد.

وأشار بيان الحماية المدنية، إلى أن السبب المحتمل لإختناق الضحايا، هو إستنشاق غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من موقد “طابونة”.

هذا وتوصي المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين بضرورة توفير تهوية دائمة بالمنازل، لا سيما في أماكن وضع أجهزة التدفئة، وسخانات الحمام. وكذا ضرورة صيانة مختلف الأجهزة قبل بداية إستعمالها.