إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز

تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا لحادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المرجل (chaudière)، ببوفاريك ولاية البليدة.

وأفادت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 04سا10د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من المرجل (chaudière)، بشارع دحماني رابح، ببلدية الصومعة دائرة بوفاريك.

حيث خلف الحادث تسمم 4 أشخاص بضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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