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أخبار الجزائر

 إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بجيجل

بقلم عايدة.ع
 إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بجيجل
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تمكن أعوان الحماية المدنية، من إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا لاختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي الحوامرة،  بلدية و دائرة جيجل.

وحسب مصالح الحماية، تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي الحوامرة، بلدية و دائرة جيجل.

حيث خلّف الحادث تسمم 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و 39 سنة، لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى جيجل.

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