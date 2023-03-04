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أخبار الجزائر

إنقاذ 4 أشخاص من موت محقق في تيبازة

بقلم نادية بن طاهر
إنقاذ 4 أشخاص من موت محقق في تيبازة
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تمكن أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية شنوة في تيبازة، ظهر اليوم السبت، من إنقاذ 4 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تعرض الضحايا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون co المنبعث من سخان الماء.

ووقع الحادث، بالمكان المسمى حي طارق ابن زياد بشنوة في دائرة تيبازة.

وخلف الحادث 4 ضحايا من كلا الجنسين يعانون من ضيق في التنفس، حيث تم تقديم الاسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى مستشفى تيبازة.

هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية، 4 وفيات في أقل من 12 ساعة، بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من محرك السيارة بكل من ولاية قسنطينة وتبسة.

وعليه، حذرت مصالح الحماية المدنية، من عوادم السيارات، مؤكدة أنها مصدر من مصادر القاتل الصامت. ودعت لعدم تشغيل محرك السيارة في مكان مغلق.

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